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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Вы считаете это нормальным? За Динамо не заржавеет»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 16:13 |
2283
6

МИЛЕВСКИЙ: «Вы считаете это нормальным? За Динамо не заржавеет»

Артем поделился мыслями о поступке Андрея Пятова

13 апреля 2025, 16:13 |
2283
6
МИЛЕВСКИЙ: «Вы считаете это нормальным? За Динамо не заржавеет»
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на видео-пародию Андрея Пятова, в котором тот троллит Андрея Ярмоленко за «отчитывание» 14-летнего болельщика, назвавшего его «Ярмолой»:

«Кто считает пранк Пятова нормальным движением? Ну вот взрослый человек, сколько его знаю, сколько его знал по сборной... Кто-то считает, что это нормально? С пранком это сплошной минус. Зная Андрея Пятова как нормального человека, с которым мы прожили и молодежки, и общались всегда Он взрослый человек, для чего это надо было делать?

Этот момент сугубо Андрея и этого п*сюка, который за кадром предлагает ему пойти на пиво. Это неуместно. Давайте дождемся концовку чемпионата. За «Динамо» не заржавеет. Пока мы просто промолчим об этой выходке».

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Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 6
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valerafan1
Пятов кугут та недалека людина. Даже дружина не захотіла з ним жити. Тому на таких дебілкуватих не потрібно ображатися.
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+4
Lulinnha
Называть Ярмолой в норме. А вот когда одного называть "пив бар Миля", а другого "Гадёныш" то это меняет смысл....
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0
Burevestnik
Не треба звертати увагу і ображатись на Кучерявого.
Гріх ображатись на заражених від Коро де Ржа,
бо це хворі люди...
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0
bibka stara
Ну пародия и пародия, а вот что-то пукать несуразное в ответ - вот где капитальная дичь)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Та воно крім свого децентралізованого бамбасу більше нічого не бачило,потікали в цивілізований світ,а до тепер ще не навчилися культури,треба знати де і коли своє рило пхати  - без намордників не випускати ордловців ! Кучерявий півник - в гімні жив гімно бачив.вирвася на люди - розпітушився-вже на пенсії,подає мячі і пиво приносить в шлюсі ! Він  заганяється. Ще один Херой,який боровся за свободу України !!!
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-2
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