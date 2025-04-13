МИЛЕВСКИЙ: «Вы считаете это нормальным? За Динамо не заржавеет»
Артем поделился мыслями о поступке Андрея Пятова
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на видео-пародию Андрея Пятова, в котором тот троллит Андрея Ярмоленко за «отчитывание» 14-летнего болельщика, назвавшего его «Ярмолой»:
«Кто считает пранк Пятова нормальным движением? Ну вот взрослый человек, сколько его знаю, сколько его знал по сборной... Кто-то считает, что это нормально? С пранком это сплошной минус. Зная Андрея Пятова как нормального человека, с которым мы прожили и молодежки, и общались всегда Он взрослый человек, для чего это надо было делать?
Этот момент сугубо Андрея и этого п*сюка, который за кадром предлагает ему пойти на пиво. Это неуместно. Давайте дождемся концовку чемпионата. За «Динамо» не заржавеет. Пока мы просто промолчим об этой выходке».
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