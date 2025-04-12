Пушич стал 6-м тренером Шахтера, который набрал 100 очков в УПЛ

«Шахтер», выиграв у ЛНЗ (4:1), набрал 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Правда, юбилейную «сотню» он отпраздновал только в 43-м матче. И опережает по этому показателю среди своих предшественников только Валерия Яремченко.

Между тем Пушич отметил еще два юбилея. Под его руководством «Шахтер» одержал 40-ю победу во всех турнирах (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 4), в том числе 15-ю с крупным счетом (ЧУ – 13, КУ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Шахтера