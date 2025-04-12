Пушич стал 6-м тренером Шахтера, который набрал 100 очков в УПЛ
Боснийскому наставнику потребовалось для этого 43 матча
«Шахтер», выиграв у ЛНЗ (4:1), набрал 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Правда, юбилейную «сотню» он отпраздновал только в 43-м матче. И опережает по этому показателю среди своих предшественников только Валерия Яремченко.
Между тем Пушич отметил еще два юбилея. Под его руководством «Шахтер» одержал 40-ю победу во всех турнирах (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 4), в том числе 15-ю с крупным счетом (ЧУ – 13, КУ – 2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Шахтера
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
17.07.2005
|
Днепр
|
2:0 (д)
|
41-й
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
15.06.2001
|
Нива Т
|
7:0 (г)
|
41-й
|
Луиш КАШТРУ
|
08.11.2020
|
Динамо
|
3:0 (г)
|
42-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
09.09.2017
|
Заря
|
3:1 (д)
|
43-й
|
Марино ПУШИЧ
|
11.04.2025
|
ЛНЗ
|
4:1 (г)
|
59-й
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
08.10.1993
|
Таврия
|
2:0 (д)
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