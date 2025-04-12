Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич стал 6-м тренером Шахтера, который набрал 100 очков в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:21
123
0

Пушич стал 6-м тренером Шахтера, который набрал 100 очков в УПЛ

Боснийскому наставнику потребовалось для этого 43 матча

12 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:21
123
0
Пушич стал 6-м тренером Шахтера, который набрал 100 очков в УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

«Шахтер», выиграв у ЛНЗ (4:1), набрал 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Правда, юбилейную «сотню» он отпраздновал только в 43-м матче. И опережает по этому показателю среди своих предшественников только Валерия Яремченко.

Между тем Пушич отметил еще два юбилея. Под его руководством «Шахтер» одержал 40-ю победу во всех турнирах (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 4), в том числе 15-ю с крупным счетом (ЧУ – 13, КУ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Шахтера

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

37-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

17.07.2005

Днепр

2:0 (д)

41-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

15.06.2001

Нива Т

7:0 (г)

41-й

Луиш КАШТРУ

08.11.2020

Динамо

3:0 (г)

42-й

Паулу ФОНСЕКА

09.09.2017

Заря

3:1 (д)

43-й

Марино ПУШИЧ

11.04.2025

ЛНЗ

4:1 (г)

59-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

08.10.1993

Таврия

2:0 (д)
По теме:
Шапаренко провел юбилейный матч за Динамо
Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере
«Хороший первый тайм, провальный второй». Реакция фанов на победу Шахтера
цифры и факты Шахтер Донецк Марино Пушич
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Футбол | 12 апреля 2025, 08:56 10
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу

«Сливочные» потерпели поражение 0:3

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 8
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Бокс | 12.04.2025, 04:55
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Футбол | 12.04.2025, 18:03
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 7
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 5
Бокс
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
11.04.2025, 08:23 6
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем