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  4. 35 футболистов! Клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 19:54 |
1112
2

35 футболистов! Клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд

Главное, чтобы количество переросло в качество

12 апреля 2025, 19:54 |
1112
2
35 футболистов! Клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд
ФК Черноморец

Из года в год «Черноморец» заставляет футбольных статистиков фиксировать рекорды, тем самым переписывая историю. Очередной из них одесский клуб установил в сезоне-2024/25.

Это связано с количеством футболистов, которых привлек «Черноморец» в свои ряды для участия в нынешнем чемпионате. Их общее количество достигло уже достаточно впечатляющего числа – 35.

Летом прошлого года, в период межсезонья, и в начале сентября команду пополнили 24 футболиста – вратари Артур Рудько, нигериец Кингсли Аниагбосо, Максим Набит, защитники – Богдан Бутко, Борис Лотоцкий, Роман Савченко, Даниил Удод, бразилец Кайо Гомес, грузин Лука Лацабидзе, Евгений Скиба, гамбиец Мозес Жаржу, полузащитники – Богдан Билошевский, Артем Габелок, Владислав Калин, Ярослав Кисель, бразилец Жоао Нето, Иван Петряк, Михаил Хромей, Евгений Янович, Кирилл Сигеев, нападающие – Денис Янаков, Алексей Хобленко, Кирилл Попов и Илья Шевцов. Интересно, что трое из вышеназванных игроков – Белошевский, Янаков и Хобленко до этого в разные сезоны уже пробовали свои силы в «Черноморце».

В период зимы и в первый месяц весны одесский клуб внес в заявку еще 11 человек: защитников – Магомеда Кратова, бразильца Райана Де Соузу, полузащитников – Игоря Когута, азербайджанца Эмиля Мустафаева, Богдана Пенчишина, грузина Георгия Робакидзе, таджика Хусрава Тоирова, панамца Анеля Райса, нападающих – Дениса Безбородько и грузина Луку Чиквиладзе. Последним, 35-м в этом списке, стал самый титулованный новичок – защитник Ярослав Ракицкий.

Ранее мы сообщали, что экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей высказался о возвращении Ярослава Ракицкого в УПЛ.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артур Рудько Чиджоке Аниагбосо Богдан Бутко Роман Савченко Даниил Удод Кайо Гомес Лука Лацабидзе Евгений Скиба Богдан Билошевский Артем Габелок Владислав Калин Жоао Нето Иван Петряк Михаил Хромей Евгений Янович Кирилл Сигеев Алексей Хобленко Кирилл Попов Илья Шевцов Ярослав Ракицкий
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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BERNARDOS
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alex belogubko
это Бабич брал всех подряд--Кучер убери не нужный хлам и наигрывайте на тренировках  удары --пасы -скорость
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+1
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