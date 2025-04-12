35 футболистов! Клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд

Из года в год «Черноморец» заставляет футбольных статистиков фиксировать рекорды, тем самым переписывая историю. Очередной из них одесский клуб установил в сезоне-2024/25.

Это связано с количеством футболистов, которых привлек «Черноморец» в свои ряды для участия в нынешнем чемпионате. Их общее количество достигло уже достаточно впечатляющего числа – 35.

Летом прошлого года, в период межсезонья, и в начале сентября команду пополнили 24 футболиста – вратари Артур Рудько, нигериец Кингсли Аниагбосо, Максим Набит, защитники – Богдан Бутко, Борис Лотоцкий, Роман Савченко, Даниил Удод, бразилец Кайо Гомес, грузин Лука Лацабидзе, Евгений Скиба, гамбиец Мозес Жаржу, полузащитники – Богдан Билошевский, Артем Габелок, Владислав Калин, Ярослав Кисель, бразилец Жоао Нето, Иван Петряк, Михаил Хромей, Евгений Янович, Кирилл Сигеев, нападающие – Денис Янаков, Алексей Хобленко, Кирилл Попов и Илья Шевцов. Интересно, что трое из вышеназванных игроков – Белошевский, Янаков и Хобленко до этого в разные сезоны уже пробовали свои силы в «Черноморце».

В период зимы и в первый месяц весны одесский клуб внес в заявку еще 11 человек: защитников – Магомеда Кратова, бразильца Райана Де Соузу, полузащитников – Игоря Когута, азербайджанца Эмиля Мустафаева, Богдана Пенчишина, грузина Георгия Робакидзе, таджика Хусрава Тоирова, панамца Анеля Райса, нападающих – Дениса Безбородько и грузина Луку Чиквиладзе. Последним, 35-м в этом списке, стал самый титулованный новичок – защитник Ярослав Ракицкий.

Ранее мы сообщали, что экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей высказался о возвращении Ярослава Ракицкого в УПЛ.