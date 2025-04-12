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  4. ВИДЕО. Вратарь Черноморца забил невероятный гол в свои ворота
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 18:46 |
4293
2

ВИДЕО. Вратарь Черноморца забил невероятный гол в свои ворота

Аниагбосо сделал такое, во что мало верится

12 апреля 2025, 18:46 |
4293
2
ВИДЕО. Вратарь Черноморца забил невероятный гол в свои ворота
ФК Черноморец

В матче между Оболонью и Черноморцем киевская команда сумела выйти вперед в первом тайме, когда невероятный автогол оформил вратарь одесской команды Чиджоке Аниагбосо.

Вратарь ногой отправил мяч в свои ворота.

Это важный матч двух аутсайдеров: Черноморец до игры имел 18 очков, у их соперника 21 пункт.

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Чиджоке Аниагбосо Оболонь Киев Черноморец Одесса Оболонь - Черноморец видео Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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an52
Де Чорноморець цього брата Онани знайшов?
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+1
Burevestnik
Кучер і Бабич ще більш видовищних трюків встигнуть навчити.
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-2
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