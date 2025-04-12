Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 18:46 |
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ВИДЕО. Вратарь Черноморца забил невероятный гол в свои ворота
Аниагбосо сделал такое, во что мало верится
12 апреля 2025, 18:46 |
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В матче между Оболонью и Черноморцем киевская команда сумела выйти вперед в первом тайме, когда невероятный автогол оформил вратарь одесской команды Чиджоке Аниагбосо.
Вратарь ногой отправил мяч в свои ворота.
Это важный матч двух аутсайдеров: Черноморец до игры имел 18 очков, у их соперника 21 пункт.
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