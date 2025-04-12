ВИДЕО. Вратарь Черноморца забил невероятный гол в свои ворота

В матче между Оболонью и Черноморцем киевская команда сумела выйти вперед в первом тайме, когда невероятный автогол оформил вратарь одесской команды Чиджоке Аниагбосо.

Вратарь ногой отправил мяч в свои ворота.

Это важный матч двух аутсайдеров: Черноморец до игры имел 18 очков, у их соперника 21 пункт.