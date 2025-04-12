В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева.

По предварительным данным источника, опубликовавшего видео, задержание произошло из-за того, что Александр находился за рулем в нетрезвом состоянии, однако позже сам Алиев обратился к аудитории с опровержением этой информации:

«Всем доброго вечера. Ну, где я пьяный? Пишут же, что я пьян... Я нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян? Вот вы пишете, недоразумение вы х*ровы. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все здорово. Так что не пишите всякую х*йню, еще раз вам говорю бл*ть. Пьяный я, не пьяный я».

ВИДЕО. Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией