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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:51
3634
16

Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией

Александр утверждает, что за рулем находился в трезвом состоянии

12 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:51
3634
16
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Александр Алиев

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева.

По предварительным данным источника, опубликовавшего видео, задержание произошло из-за того, что Александр находился за рулем в нетрезвом состоянии, однако позже сам Алиев обратился к аудитории с опровержением этой информации:

«Всем доброго вечера. Ну, где я пьяный? Пишут же, что я пьян... Я нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян? Вот вы пишете, недоразумение вы х*ровы. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все здорово. Так что не пишите всякую х*йню, еще раз вам говорю бл*ть. Пьяный я, не пьяный я».

ВИДЕО. Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 16
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Burevestnik
або знов "забеканий", або він такий і є.
або він такий і є та ще й "забеканий".
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+5
contr
Фронтовик ептаааа ☝️Міля в багажнику ?
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+4
Lulinnha
Теперь ясно почему играл под восмёрькой. Любит по утру жахнуть литруху мицнухи на похмел... 
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+2
predominator
Алкаш и диванный патриот. Видимо с фронта вернулся, перенервничал и набухался
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+1
Український Крим
Руки геть від Кєнта
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0
Pecheneg2010
Алкашня дырнамовская. То Милевский, то этот штрих.
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0
kadaad
Таких как за задницу берут, то они сразу "трезвым" был!!!
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0
yuretc
Як гарно кацапською говорить - просто топ. Свинюка просто зашкалює культурою. А колись заради ного ходив на футбол. Хіба, що може він звертався до кацапні 
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0
Lulinnha
А что за кобылка под кайфом на видосе ? Кто знает ? 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр
Абсолютно твереза людина.мусори як завжди працюють по одній схемі .шукають де вкрасти.на захисті людей або батьківщини жодного .Як почнеться майдан будуть жопи табуном бігти за зелене падло захищати 
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-2
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umnuy2
взяли наехали по беспределу на пацана в орденах
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-2
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