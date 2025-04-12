ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию

В матче чемпионата Украины между Рухом и Александрией хозяевам удалось сделать счет 1:1 на 65-й минуте встречи.

Александрия забила в конце первого тайма, но львовская команда забила буквально с первого момента и удара в створ ворот. Отличился Бубакар Фаал, который вышел на замену.

Для игрока это первый гол в УПЛ.

Чемпионат Украины. 24-й тур

Рух – Александрия 1:1

Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44