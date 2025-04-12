Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 17:13 |
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ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию
Рух сравнял счет в матче с Александрией
12 апреля 2025, 17:13 |
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В матче чемпионата Украины между Рухом и Александрией хозяевам удалось сделать счет 1:1 на 65-й минуте встречи.
Александрия забила в конце первого тайма, но львовская команда забила буквально с первого момента и удара в створ ворот. Отличился Бубакар Фаал, который вышел на замену.
Для игрока это первый гол в УПЛ.
Чемпионат Украины. 24-й тур
Рух – Александрия 1:1
Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44
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