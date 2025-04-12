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  4. ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 17:13 |
263
0

ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию

Рух сравнял счет в матче с Александрией

12 апреля 2025, 17:13 |
263
0
ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию
ФК Рух

В матче чемпионата Украины между Рухом и Александрией хозяевам удалось сделать счет 1:1 на 65-й минуте встречи.

Александрия забила в конце первого тайма, но львовская команда забила буквально с первого момента и удара в створ ворот. Отличился Бубакар Фаал, который вышел на замену.

Для игрока это первый гол в УПЛ.

Чемпионат Украины. 24-й тур

Рух – Александрия 1:1
Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44

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видео чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Бабукарр Фаал
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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