«Хороший первый тайм, провальный второй». Реакция фанов на победу Шахтера

В матче 24-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ принимал донецкий «Шахтер». Гости одержали уверенную победу, забив три мяча в первом тайме.

«Шахтер» начал поединок очень активно и уже на 20-й минуте вел со счетом 3:0. Марлон Гомес отметился дублем, а в промежутке между голами бразильца мяч в свои ворота отправил игрок ЛНЗ Айди Дайко.

Получив солидное преимущество «Шахтер» сбавил обороты и ЛНЗ смог сократить отставание. Но в компенсированное время Лассина Траоре отправил в ворота хозяев четвертый мяч.

Рома Шедоу: Хороший первый тайм и провальный второй. Нет баланса это беда ,была бы на месте ЛНЗ условная Александрия вполне могли бы ничью сыграть или проиграть об этом статистика и говорит.

Max Olkhovskiy: Пока ЛНЗ в начале не бегали - так забили целых три мяча, а когда ЛНЗ начали бегать - так все, опять вроде бы против равного соперника играли.

Alex: Снова, вроде по счету уверенно, но по игре…

Арсен Дуп'як: Команда продемонстрировала качественный футбол. Назовите хотя бы одну команду, которая способна закрыть матч за 20 мин?! Шахтер просто доиграл матч, не может команда в течение 90 мин играть только в атакующий футбол! Сыграешь такой матч, уже НЕ БУДЕТ сил на другой!! Сегодня команда действительно выглядела ХОРОШО!!! Я только могу ПОХВАЛИТЬ Пушича и Ко за такой результат!!!

yaroslav hoi: Если бы ЛНЗ не опоздали на 20 мин с выходом на поле, то счет был бы совсем другим.

Рома: Как по мне хороший матч для нейтрального зрителя.

Андрій: Дайте ЛНЗ 15 матчей, как во втором тайме против Шахтера и они чемпионы.

Олег: Пушич нормальный крепкий тренер для средней команды без претензий и идей. Ещё и бронзу дай бог поможет завоевать.

Vladimir: Вам бы только похейтить, на самом деле, все по делу сказал, первый тайм сделали запас, второй просто довели до ума, всё норм, команда молодцы, тактика на игру правильная.