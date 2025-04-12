Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Оболонь – Черноморец

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец».

Поединок пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

Столичный клуб набрал 21 балл и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Оболонь – Черноморец: