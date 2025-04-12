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  4. Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Оболонь – Черноморец
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 16:52 |
177
0

Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Оболонь – Черноморец

Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 18:00

12 апреля 2025, 16:52 |
177
0
Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Оболонь – Черноморец
УПЛ

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец».

Поединок пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

Столичный клуб набрал 21 балл и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Оболонь Черноморец:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец Одесса Оболонь - Черноморец стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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