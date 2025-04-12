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  4. ВИДЕО. Мощный удар хавбека. Александрия забила в ворота Руха
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:30
737
0

ВИДЕО. Мощный удар хавбека. Александрия забила в ворота Руха

Мишневу удался классный удар

12 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:30
737
0
ВИДЕО. Мощный удар хавбека. Александрия забила в ворота Руха
ФК Александрия

В матче между Рухом и Александрией гостям в конце первого тайма удалось дожать соперника и выйти вперед. Мощный удар удался хавбеку Дмитрию Мишневу.

Для игрока это второй гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Александрии нужно побеждать, чтобы еще больше не отпускать вперед лидера Динамо. Киевляне сегодня выиграли и опережают соперника на 7 очков.

Рух – Александрия. Гол Дмитрия Мишнева

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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