ВИДЕО. Мощный удар хавбека. Александрия забила в ворота Руха

В матче между Рухом и Александрией гостям в конце первого тайма удалось дожать соперника и выйти вперед. Мощный удар удался хавбеку Дмитрию Мишневу.

Для игрока это второй гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Александрии нужно побеждать, чтобы еще больше не отпускать вперед лидера Динамо. Киевляне сегодня выиграли и опережают соперника на 7 очков.

Рух – Александрия. Гол Дмитрия Мишнева