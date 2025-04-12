Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:30
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ВИДЕО. Мощный удар хавбека. Александрия забила в ворота Руха
Мишневу удался классный удар
12 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:30
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В матче между Рухом и Александрией гостям в конце первого тайма удалось дожать соперника и выйти вперед. Мощный удар удался хавбеку Дмитрию Мишневу.
Для игрока это второй гол в нынешнем сезоне УПЛ.
Александрии нужно побеждать, чтобы еще больше не отпускать вперед лидера Динамо. Киевляне сегодня выиграли и опережают соперника на 7 очков.
Рух – Александрия. Гол Дмитрия Мишнева
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