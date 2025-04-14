У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался
Игрок хочет выступать в АПЛ и Лиге чемпионов
По информации британских СМИ, у форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха было выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму в 500 миллионов долларов.
Сообщается, что игрок решил продлить контракт с Ливерпулем, потому что все еще «хочет иметь спортивный вызов в АПЛ и Лиге чемпионов».
Плюс в Ливерпуле он все равно остается самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. И Салах не закрывает вариант с Саудовской Аравией после того, как завершится новый двухлетний договор с Красными.
В нынешнем сезоне 32-летний игрок забил 32 гола и сделал 23 ассиста.
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