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  4. У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался
Англия
14 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:55
1186
0

У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался

Игрок хочет выступать в АПЛ и Лиге чемпионов

14 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:55
1186
0
У Салаха был вариант на 500 млн долларов. Известно, почему отказался
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации британских СМИ, у форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха было выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму в 500 миллионов долларов.

Сообщается, что игрок решил продлить контракт с Ливерпулем, потому что все еще «хочет иметь спортивный вызов в АПЛ и Лиге чемпионов».

Плюс в Ливерпуле он все равно остается самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. И Салах не закрывает вариант с Саудовской Аравией после того, как завершится новый двухлетний договор с Красными.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок забил 32 гола и сделал 23 ассиста.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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