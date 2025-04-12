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Англия
12 апреля 2025, 16:05 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:39
245
0

Возвращение Миколенко. Стартовые составы на матч Ноттингем – Эвертон

Поединок 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 17:00

12 апреля 2025, 16:05 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:39
245
0
Возвращение Миколенко. Стартовые составы на матч Ноттингем – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 апреля состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ноттингем» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе «The City Ground» в Вест-Бриджфорде. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. С первых минут на поле выйдет защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который пропустил последний матч из-за травмы.

«Ноттингем» набрал 57 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 35 очков.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ноттингем Форест Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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