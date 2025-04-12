Чемпионат Украины12 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:44
2480
2
ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо
Форвард забил через семь минут после удаления одноклубника
12 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:44
2480
2
12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 74-й минуте «Динамо» увеличило преимущество в счете – ранее киевский клуб остался в меньшинстве после удаления Дениса Попова. 14-й гол в чемпионате забил форвард Владислав Ванат.
ГОЛ, 0:2! Ванат, 74 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 6
Бросил жену и ушел к секретарше...
Футбол | 12 апреля 2025, 16:00 43
Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству
Футбол | 12.04.2025, 15:37
Бокс | 12.04.2025, 08:18
Футбол | 11.04.2025, 18:34
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Будь ласка, не пишіть у заголовках слово "відео", якщо його нема. Зазначайте зразу, що у Вас просто посилання на лайн0вий телеграм....
Попов, це рівень 2-ї ліги. Косить ногами як тринь траву.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.04.2025, 21:12 6
11.04.2025, 17:29 4
12.04.2025, 04:55 3
11.04.2025, 06:23 3
11.04.2025, 08:00 9
12.04.2025, 00:22 2
11.04.2025, 09:28 10
11.04.2025, 08:23 6