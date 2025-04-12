ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте «Динамо» увеличило преимущество в счете – ранее киевский клуб остался в меньшинстве после удаления Дениса Попова. 14-й гол в чемпионате забил форвард Владислав Ванат.

ГОЛ, 0:2! Ванат, 74 мин.