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Чемпионат Украины
12 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:44
2480
2

ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо

Форвард забил через семь минут после удаления одноклубника

12 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:44
2480
2
ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте «Динамо» увеличило преимущество в счете – ранее киевский клуб остался в меньшинстве после удаления Дениса Попова. 14-й гол в чемпионате забил форвард Владислав Ванат.

ГОЛ, 0:2! Ванат, 74 мин.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Динамо Владислав Ванат
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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MIRRA
Будь ласка, не пишіть у заголовках слово "відео", якщо його нема. Зазначайте зразу, що у Вас просто  посилання на лайн0вий телеграм....
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0
Iigor6583
Попов, це рівень 2-ї ліги. Косить ногами як тринь траву.
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