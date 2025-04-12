Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»

Во втором тайме матча чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо заменили лидера киевлян Андрея Ярмоленко, который успел забить гол.

Интересно, что диктор на стадионе в Кривом Роге объявил замену вингера так: «С поля уходит Андрей Николаевич Ярмоленко».

Отметим, что многие подкалывают Ярмоленко после ситуации, когда игрок Динамо попросил юного болельщика уважать старших и не называть его Ярмола.

После этого многие в шутку говорить «Андрей Николаевич».