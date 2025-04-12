Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:14
7148
14

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»

Прикол с уважением к старшим продолжается

12 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:14
7148
14
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Во втором тайме матча чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо заменили лидера киевлян Андрея Ярмоленко, который успел забить гол.

Интересно, что диктор на стадионе в Кривом Роге объявил замену вингера так: «С поля уходит Андрей Николаевич Ярмоленко».

Отметим, что многие подкалывают Ярмоленко после ситуации, когда игрок Динамо попросил юного болельщика уважать старших и не называть его Ярмола.

После этого многие в шутку говорить «Андрей Николаевич».

По теме:
ВИДЕО. С первого удара в створ ворот. Рух огорчил Александрию
«Хороший первый тайм, провальный второй». Реакция фанов на победу Шахтера
Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Оболонь – Черноморец
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(123)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 6
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Футбол | 12 апреля 2025, 08:56 7
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу

«Сливочные» потерпели поражение 0:3

Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Футбол | 12.04.2025, 00:22
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Большая игра против Кривбасса
Футбол | 12.04.2025, 11:45
Большая игра против Кривбасса
Большая игра против Кривбасса
Брайтон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.04.2025, 15:37
Брайтон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Komnin
Все вірно говорить Ярмоленко - молодь зараз зовсім знахабніла.
Ответить
+9
AndiM
Клоуни квартальні з такими ж тупими бидлостаіл жартами як і завжди. Краще розкажіть як ви фінансується з бюджету України.
Ответить
+8
SosokDayany
Станом на 90хв рахунок 0-2 на користь ДК . У мене питання , где Шахтьор,где ?
Ответить
+7
Показать Скрыть 6 ответов
Умник
Идиоты которые на этом хайпуют
Ответить
+7
easterly
гопнікі хайпують)
Ответить
+6
didora
Ну зробив зауваження пацану, так що з цього новизну якусь робити? ЗМІ хватаються за всяку соломинку, щоб тільки щось писати. Мабуть закінчилися видумки і відсутні теми. Починайте заново: Лунін, Судаков, Трубін, ......... т.д. 
Ответить
+1
Iigor6583
Андрій Миколайович Ярмола.
Ответить
-1
MaximusOne
😂
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 19
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
11.04.2025, 03:50 6
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 5
Бокс
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 3
Бокс
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 3
Футбол
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем