Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:14
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Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Прикол с уважением к старшим продолжается
12 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:14
7148
14
Во втором тайме матча чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо заменили лидера киевлян Андрея Ярмоленко, который успел забить гол.
Интересно, что диктор на стадионе в Кривом Роге объявил замену вингера так: «С поля уходит Андрей Николаевич Ярмоленко».
Отметим, что многие подкалывают Ярмоленко после ситуации, когда игрок Динамо попросил юного болельщика уважать старших и не называть его Ярмола.
После этого многие в шутку говорить «Андрей Николаевич».
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Комментарии 14
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Все вірно говорить Ярмоленко - молодь зараз зовсім знахабніла.
Клоуни квартальні з такими ж тупими бидлостаіл жартами як і завжди. Краще розкажіть як ви фінансується з бюджету України.
Станом на 90хв рахунок 0-2 на користь ДК . У мене питання , где Шахтьор,где ?
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Идиоты которые на этом хайпуют
гопнікі хайпують)
Ну зробив зауваження пацану, так що з цього новизну якусь робити? ЗМІ хватаються за всяку соломинку, щоб тільки щось писати. Мабуть закінчилися видумки і відсутні теми. Починайте заново: Лунін, Судаков, Трубін, ......... т.д.
Андрій Миколайович Ярмола.
😂
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