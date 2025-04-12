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  4. Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 15:35 |
891
3

Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве

Подопечные Шовковского побеждают со счетом 1:0

12 апреля 2025, 15:35 |
891
3
Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте защитник киевского клуба Денис Попов получил прямую красную карточку из-за нарушения против соперника.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Динамо Денис Попов удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Перець
Суддя поц 100% відпрацювує , кроти занесли
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+2
googlle
суддя зробив Кривбасу +2 гравці (не вилучення за умисний удар Конате та "не помічений" фол на Шапаренку)
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0
roman75zpr
Гармаш на минималках
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0
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