Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 15:35 |
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Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве
Подопечные Шовковского побеждают со счетом 1:0
12 апреля 2025, 15:35 |
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12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 67-й минуте защитник киевского клуба Денис Попов получил прямую красную карточку из-за нарушения против соперника.
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