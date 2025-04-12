Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

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На 67-й минуте защитник киевского клуба Денис Попов получил прямую красную карточку из-за нарушения против соперника.