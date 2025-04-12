СК Полтава – Эпицентр – 2:3. Поединок лидеров. Видео голов и обзор матча
Эпицентр увеличил отрыв от преследователей
В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 11 апреля, состоялся матч СК «Полтава» – «Эпицентр». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 3:2.
«Эпицентр» приехал на матч в статусе лидера Первой лиги. «Полтава» шла на второй позиции с отставанием от «Эпицентра» на четыре очка.
«Эпицентр» открыл счет в конце первого тайма. Хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперед.
Однако удержать преимущество «Полтаве» не удалось. «Эпицентр» забил два мяча и вырвал победу.
Первая лига Украины. 11 апреля
«Полтава» – «Эпицентр» – 2:3
Голы: Марусич, 50, Стрельцов, 62 – Беженар, 41, Савчук, 76 Кравчук, 81.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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