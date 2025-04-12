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  4. ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче против Кривбасса
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 14:45 |
2534
0

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче против Кривбасса

Гости вышли вперед на 35-й минуте после точного удара вингера

12 апреля 2025, 14:45 |
2534
0
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче против Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте вингер киевского клуба Андрей Ярмоленко открыл счет в матче.

ГОЛ, 0:1! Ярмоленко, 35 мин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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