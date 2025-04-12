Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 14:45 |
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ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче против Кривбасса
Гости вышли вперед на 35-й минуте после точного удара вингера
12 апреля 2025, 14:45 |
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12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 35-й минуте вингер киевского клуба Андрей Ярмоленко открыл счет в матче.
ГОЛ, 0:1! Ярмоленко, 35 мин
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