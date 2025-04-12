Виктория – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 11 апреля, состоялся матч «Виктория» – «Прикарпатье». Поединок закончился со счетом 1:1.

«Виктория» открыла счет уже на 5-й минуте. Голом отметился Артур Новотрясов.

«Прикарпатье» отыгралось через 12 минут. На добивании удачно сыграл Андрей Хома.

Команды боролись за победу и создавали моменты. Однако счет на табло не изменился.

Первая лига Украины. Выбывание. 11 апреля

«Виктория» – «Прикарпатье» – 1:1

Голы: Новотрясов, 5, – Хома, 17.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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