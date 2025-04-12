Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 14:56 |
66
0

Виктория – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команды обменялись голами в первом тайме

12 апреля 2025, 14:56 |
66
0
Виктория – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Прикарпаття

В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 11 апреля, состоялся матч «Виктория» – «Прикарпатье». Поединок закончился со счетом 1:1.

«Виктория» открыла счет уже на 5-й минуте. Голом отметился Артур Новотрясов.

«Прикарпатье» отыгралось через 12 минут. На добивании удачно сыграл Андрей Хома.

Команды боролись за победу и создавали моменты. Однако счет на табло не изменился.

Первая лига Украины. Выбывание. 11 апреля

«Виктория» – «Прикарпатье» – 1:1

Голы: Новотрясов, 5, – Хома, 17.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо
Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве
СК Полтава – Эпицентр – 2:3. Поединок лидеров. Видео голов и обзор матча
Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Артур Новотрясов Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая игра против Кривбасса
Футбол | 12 апреля 2025, 11:45 36
Большая игра против Кривбасса
Большая игра против Кривбасса

Когда слишком много странных слухов в концовке сезона, а на кону – место в еврокубках…

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 3
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Футбол | 11.04.2025, 18:34
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Футбол | 12.04.2025, 00:22
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 12.04.2025, 14:56
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55 1
Бокс
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
11.04.2025, 08:23 6
Футбол
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 19
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 5
Бокс
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 7
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 9
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем