Виктория – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча
Команды обменялись голами в первом тайме
В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 11 апреля, состоялся матч «Виктория» – «Прикарпатье». Поединок закончился со счетом 1:1.
«Виктория» открыла счет уже на 5-й минуте. Голом отметился Артур Новотрясов.
«Прикарпатье» отыгралось через 12 минут. На добивании удачно сыграл Андрей Хома.
Команды боролись за победу и создавали моменты. Однако счет на табло не изменился.
Первая лига Украины. Выбывание. 11 апреля
«Виктория» – «Прикарпатье» – 1:1
Голы: Новотрясов, 5, – Хома, 17.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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