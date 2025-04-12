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Чемпионат Украины
12 апреля 2025, 14:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 14:48
343
0

Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ

Команда Ротаня сыграет против Руха

12 апреля 2025, 14:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 14:48
343
0
Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ
ФК Александрия

В 15:30 начнется 24-го тура чемпионата Украины между Рухом и Александрией. Наставники определили стартовые составы.

Рух: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Эдсон, Пастух, Слюсар, Карабин, Алмазбеков, Климчук

Александрия: Ермаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Мишнев, Шепелев, Ващенко, Безерра, Цара, Ковалец

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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