Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ

В 15:30 начнется 24-го тура чемпионата Украины между Рухом и Александрией. Наставники определили стартовые составы.

Рух: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Эдсон, Пастух, Слюсар, Карабин, Алмазбеков, Климчук

Александрия: Ермаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Мишнев, Шепелев, Ващенко, Безерра, Цара, Ковалец

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.