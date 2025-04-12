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  4. Украинский защитник рассказал об общении с Суркисом и Шевченко
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 13:55 |
319
0

Украинский защитник рассказал об общении с Суркисом и Шевченко

Кирилл Дигтярь поделился мнением об игре за сборные U-19 и U-20

12 апреля 2025, 13:55 |
319
0
Украинский защитник рассказал об общении с Суркисом и Шевченко
Instagram. Кирилл Дигтярь

Защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь прокомментировал игру в составе сборных Украины U-19 и U-20, где он пересекался с сыновьями известных футбольных личностей:

– Не знаю, мечтал ли ты когда-нибудь поиграть в одной команде с Шевченко, Гусевым и Суркисом, но это все-таки произошло. При общении с Кристианом, Алексеем или Вячеславом чувствуется, что у них есть звездные родители?

– Если откровенно, то вообще это не ощущается. Со Славой Суркисом и Лехой Гусевым мы хорошо общаемся, частенько списываемся. С Лехой в последний раз виделись как раз в день харьковского дерби, хотя он тогда за «Металлист 1925» и не играл.

После матча пообщался с ним, все хорошо. Нет такого, что если ты сын Шевченко/Гусева/Суркиса, то обязательно какой-нибудь высокомерный или что-то подобное.

– А как у Шевченко с украинским языком?

– Насколько я знаю, то Кристиан его подтягивает. В прошлые разы я общался с ним на английском, потому что ему так комфортнее. Да и я таким образом практикую иностранный язык, что полезно для меня, – рассказал Дигтярь.

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сборная Украины по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-19 Металлист Харьков Кирилл Дигтярь Вячеслав Суркис Алексей Гусев Кристиан Шевченко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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