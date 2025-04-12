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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:56
3052
9

Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги

Изначально поединок был запланирован на 13:00 по киевскому времени

12 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:56
3052
9
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
УПЛ

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи было запланировано на 13:00 по киевскому времени, но позже перенесли еще на 15 минут. Теперь стало известно, что встреча снова откладывается из-за тревоги. Новое время не сообщается.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Обновлено! Поединок начнется в 14:05

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Iigor6583
Смердючі рашистські свинособаки будуть горіти в пеклі разом з кремліським х@йлом. Бидлота смердюча....
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+13
vitaha33
Треба переносити матчі з Кривого рогу, бо їх можна грати вічно. Звичайно, добре було б грати саме там, але що з тими тривогами робити?
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+12
Saar
Знаєте де самі охеренні танці !?? На могилі  путлєра!🤣🤣
Ответить
+7
Pavel_i_CO
Всі рашисти і прорашисти повинні померти 
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+6
Отаман
Кацапські чорти горить у пеклі 
Ответить
0
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Night Watch
Нехай їдуть разом до Львова.
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0
bibka stara
главное не переносить матч с крывого ;)
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-4
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Теннис
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