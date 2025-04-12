Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи было запланировано на 13:00 по киевскому времени, но позже перенесли еще на 15 минут. Теперь стало известно, что встреча снова откладывается из-за тревоги. Новое время не сообщается.

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Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Обновлено! Поединок начнется в 14:05