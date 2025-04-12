Начало матча Кривбасс – Динамо отложено. Известно, когда начнется игра

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог).

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Начало поединка было запланировано в 13:00, однако матч начнется позже. В Кривом Роге только что завершилась воздушная тревога, и поединок начнется в 13:15.

«Динамо» занимает в УПЛ первую строчку, имея в активе 57 очков, «Кривбасс» идет пятым с 35 очками.