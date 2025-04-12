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12 апреля 2025, 12:35 |
230
1

Новый сорт пива назван в честь известного украинского тренера

Признание почетное любым способом

12 апреля 2025, 12:35 |
230
1
Новый сорт пива назван в честь известного украинского тренера
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Как известно, несколько лет назад в центре Луцка был создана мурал в честь известного украинского тренера, экс-наставника «Волыни» и нынешнего главы Ассоциации футбола Волыни Виталия Кварцяного.

Его автор Юрий Чайка вместе с инициативной группой молодых людей из Луцкой крафтовой пивоварни «Luchan» решили воплотить в жизнь креативную идею. Отмечая знаковых личностей Луцка и Волынского края, был создан новый сорт пива «Barley wine» с изображением Кварцяного – из того же городского мурала. О хмельной новинке корреспондент Sport.ua расспросил у самого «виновника» ее создание.

– О создании нового сорта пива узнал уже после того, как эта идея появилась и была готова к внедрению, – вспоминает Виталий Кварцяный. – Когда меня спросили, не против ли я, то сказал, что нет. Считаю, что если речь идет о чем-то положительном, разве можно быть против? А до этого было приятно попасть в программу создания ряда муралов с людьми Луцка из разных сфер деятельности.

В эту когорту, в частности, вошли поэтесса Леся Украинка, вокальное трио Маренич, певец Василий Зинкевич, музыкант Владислав Старинков, скульптор Николай Головань. Так вот, новый пивзавод «Luchan», коллектив которого состоит из молодых современных ребят, и реализует идею по поводу пивной серии из муралов. Я познакомился с ними еще до его выпуска. Тогда мне сообщили, что пиво с изображением «моего» мурала выйдет через месяц. И вот теперь оно уже выпущено.

– «Именное» пиво уже продегустировали?

– Ребята из пивоварни изготовили еще и безалкогольное пиво – вот его я попробовал. Понравилось. Всё по технологии.

«Barley wine» с изображением легендарного луцкого тренера появилось в продаже 1 апреля. Поклонники хмельных напитков, покупая пиво, называли его не иначе, как «Кварцяный».

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Виталий Кварцяный Волынь Луцк пиво инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Володимир
Рикун казав - " Кварц" !
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