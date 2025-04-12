Когда вернется украинец? Мойес рассказал о состоянии здоровья Миколенко

12 апреля состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ноттингем» и «Эвертон».

Накануне этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес рассказал о состоянии здоровья защитника Виталия Миколенко, который пропустил последний матч клуба:

«Миколенко вернулся к тренировкам, принимал участие в последних занятиях. Он пытается набрать утраченные кондиции и быстрее вернуть оптимальную форму. В ближайшее время он вернется на поле. Возможно, не против «Ноттингема», но это случится быстрее, чем мы думали», – сообщил наставник.

В текущем сезоне Миколенко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

«Ноттингем» набрал 57 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 35 очков.