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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 11:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:56
610
4

Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Кривбасс – Динамо

Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 13:00

12 апреля 2025, 11:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:56
610
4
Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Кривбасс – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами накануне противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Стартовые составы на матч Кривбасс Динамо:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Burevestnik
Дніпропетровська область:  відбій тривоги.
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0
apepa
Давно Михавко что-то в свои ворота не забивал...
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0
Burevestnik
Кривий Ріг. Триває повітряна тривога  з 11:25. 
і не тільки в Кривому Розі...
 
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0
Умник
Опять Дубинчак. Ну блин
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