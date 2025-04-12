Опубликованы стартовые составы на матч чемпионата Кривбасс – Динамо
Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 13:00
12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами накануне противостояния.
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Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.
Стартовые составы на матч Кривбасс – Динамо:
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