Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Родриго может потерять место в старте
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет изменить тактику команды на конец сезона.
По информации испанских СМИ, Анчелотти планирует выпускать на важные матчи «Реала», в том числе и на финал Кубка Испании против «Барселоны», четырех полузащитников, жертвуя одним из нападающих. Таким образом бразилец Родриго будет выходить со скамейки запасных, а в линии атаки будут играть Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.
Анчелотти ждет лучших показателей от Родриго. Бразильца считают одним из главных виновников поражения «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Косенко одержала шесть побед в отборочном турнире
Бондаренко чувствует ненависть к россиянам