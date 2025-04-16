Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет изменить тактику команды на конец сезона.

По информации испанских СМИ, Анчелотти планирует выпускать на важные матчи «Реала», в том числе и на финал Кубка Испании против «Барселоны», четырех полузащитников, жертвуя одним из нападающих. Таким образом бразилец Родриго будет выходить со скамейки запасных, а в линии атаки будут играть Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Анчелотти ждет лучших показателей от Родриго. Бразильца считают одним из главных виновников поражения «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).