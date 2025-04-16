Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Испания
16 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:25
1240
0

Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала

Родриго может потерять место в старте

16 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:25
1240
0
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет изменить тактику команды на конец сезона.

По информации испанских СМИ, Анчелотти планирует выпускать на важные матчи «Реала», в том числе и на финал Кубка Испании против «Барселоны», четырех полузащитников, жертвуя одним из нападающих. Таким образом бразилец Родриго будет выходить со скамейки запасных, а в линии атаки будут играть Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Анчелотти ждет лучших показателей от Родриго. Бразильца считают одним из главных виновников поражения «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).

По теме:
Ремонтада или вылет. Анчелотти назвал состав Реала на матч против Арсенала
Президент Барселоны: «Матч Реала с Арсеналом? Хватит нести чушь»
Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?
Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзал | 15 апреля 2025, 20:34 8
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026

Команда Александра Косенко одержала шесть побед в отборочном турнире

Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
Футбол | 16 апреля 2025, 19:48 0
Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»

Бондаренко чувствует ненависть к россиянам

Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16.04.2025, 09:08
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Футбол | 16.04.2025, 12:01
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47
Снукер
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем