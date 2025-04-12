«Зависимый форвард». Легенда Динамо назвал главный недостаток Ваната

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру форварда Владислава Ваната и назвал главный его недостаток:

– Вы как считаете, Владислав Ванат удержит первое место в гонке голеадоров УПЛ?

– Ничего не буду комментировать, не знаю. Это от него зависит и от команды. Ванат – зависимый форвард. Он не индивидуалист. Его надо обслужить, его надо направить и все остальное. От коллектива и от команды очень многое зависит. Голы Ваната зависят от того, как будет средняя линия на него играть? Конечно-конечно, – считает Шацких.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 21 матч в чемпионате, где забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Форвард возглавляет гонку бомбардиров УПЛ.