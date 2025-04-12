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  4. «Зависимый форвард». Легенда Динамо назвал главный недостаток Ваната
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 12:05 |
539
0

«Зависимый форвард». Легенда Динамо назвал главный недостаток Ваната

Максим Шацких оценил выступление футболиста в чемпионате Украины

12 апреля 2025, 12:05 |
539
0
«Зависимый форвард». Легенда Динамо назвал главный недостаток Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру форварда Владислава Ваната и назвал главный его недостаток:

– Вы как считаете, Владислав Ванат удержит первое место в гонке голеадоров УПЛ?

– Ничего не буду комментировать, не знаю. Это от него зависит и от команды. Ванат – зависимый форвард. Он не индивидуалист. Его надо обслужить, его надо направить и все остальное. От коллектива и от команды очень многое зависит. Голы Ваната зависят от того, как будет средняя линия на него играть? Конечно-конечно, – считает Шацких.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 21 матч в чемпионате, где забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Форвард возглавляет гонку бомбардиров УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Максим Шацких инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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