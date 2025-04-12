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  4. В Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния с Лацио
Италия
12 апреля 2025, 11:45 |
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В Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния с Лацио

Франческо Грациани надеется на украинского форварда

12 апреля 2025, 11:45 |
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В Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 апреля состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Лацио» и «Рома». Накануне этого противостояния бывший футболист «волков» Франческо Грациани поделился ожиданиями от дерби:

«Рома» находится в лучшей форме, чем «Лацио» – они выиграли 7 из последних 8 матчей и сыграли вничью с «Ювентусом». У подопечных Раньери есть возможность значительно улучшить свой рейтинг.

Думаю, что в атаке выйдет Довбик, Суле и Пеллегрини позади украинца. Я вообще предлагаю в стартовом составе выпускать еще и Шомуродова, чтобы создать больше хаоса для соперника. Если бы играл Эльдор, то и Довбик получил бы больше свободы в своих действиях.

Я уверен, что героем дерби станет Артем Довбик. Он забивает очень важные голы в последнее время. Украинец решит судьбу матча с «Лацио», – заявил Грациани.

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе клуба – 53 балла. «Лацио» разместился на шестой позиции, набрав 55 очков.

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чемпионат Италии по футболу Лацио - Рома Рома Рим Лацио Артем Довбик Франческо Грациани
Николай Титюк Источник: Retesport
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