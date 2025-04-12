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  4. Челси заплатит более 100 млн евро за игрока, который заменит Мудрика
Англия
12 апреля 2025, 14:57 |
574
0

Челси заплатит более 100 млн евро за игрока, который заменит Мудрика

Мохамед Кудус стал приоритетной целью для лондонского клуба

12 апреля 2025, 14:57 |
574
0
Челси заплатит более 100 млн евро за игрока, который заменит Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Вингер английского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 24-летнего футболиста из Ганы заинтересован лондонский «Челси», который готов заплатить отступные в размере 106,5 млн евро. Руководство «синих» считает Кудуса оптимальной заменой для украинца Михаила Мудрика – тот отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.

«Интерес «Челси» к Кудусу возник на фоне поисков нового вингера на замену Мудрику. Игрок сборной Украины отсутствует с конца ноября из-за дисквалификации после положительного результата теста на запрещенное вещество мельдоний.

В настоящее время Михаил ожидает результатов своей пробы B – ему может быть вынесен четырехлетний запрет, если второй тест окажется положительным», – сообщил источник.

В текущем сезоне Кудус провел 28 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет 50 млн евро.

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Челси Вест Хэм Мохаммед Кудус Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ дисквалификация допинг
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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