Челси заплатит более 100 млн евро за игрока, который заменит Мудрика

Вингер английского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 24-летнего футболиста из Ганы заинтересован лондонский «Челси», который готов заплатить отступные в размере 106,5 млн евро. Руководство «синих» считает Кудуса оптимальной заменой для украинца Михаила Мудрика – тот отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.

«Интерес «Челси» к Кудусу возник на фоне поисков нового вингера на замену Мудрику. Игрок сборной Украины отсутствует с конца ноября из-за дисквалификации после положительного результата теста на запрещенное вещество мельдоний.

В настоящее время Михаил ожидает результатов своей пробы B – ему может быть вынесен четырехлетний запрет, если второй тест окажется положительным», – сообщил источник.

В текущем сезоне Кудус провел 28 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет 50 млн евро.