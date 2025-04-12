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Италия
12 апреля 2025, 09:19 | Обновлено 12 апреля 2025, 09:20
58
0

«Главное – результат». Консейсау оценил шансы Милана попасть в еврокубки

Португалец заявил, что впереди еще много работы

12 апреля 2025, 09:19 | Обновлено 12 апреля 2025, 09:20
58
0
«Главное – результат». Консейсау оценил шансы Милана попасть в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер итальянского Милана Сержиу Консейсау поделился эмоциями после победы своей команды над Удинезе в очередном туре итальянской Серии А (4:0). Португалец заговорил о еврокубках.

– Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?

– Самая важная победа еще впереди.

– Вы верите в еврокубки?

– Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, и главное – результаты, – сказал Консейсау.

В нынешнем сезоне Милан занимает 9 строчку итальянской Серии А, имея в своем активе 51 турнирный балл после 32 сыгранных матчей.

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Сержиу Консейсау Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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