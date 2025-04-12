«Главное – результат». Консейсау оценил шансы Милана попасть в еврокубки

Главный тренер итальянского Милана Сержиу Консейсау поделился эмоциями после победы своей команды над Удинезе в очередном туре итальянской Серии А (4:0). Португалец заговорил о еврокубках.

– Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?

– Самая важная победа еще впереди.

– Вы верите в еврокубки?

– Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, и главное – результаты, – сказал Консейсау.

В нынешнем сезоне Милан занимает 9 строчку итальянской Серии А, имея в своем активе 51 турнирный балл после 32 сыгранных матчей.