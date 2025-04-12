«Главное – результат». Консейсау оценил шансы Милана попасть в еврокубки
Португалец заявил, что впереди еще много работы
Главный тренер итальянского Милана Сержиу Консейсау поделился эмоциями после победы своей команды над Удинезе в очередном туре итальянской Серии А (4:0). Португалец заговорил о еврокубках.
– Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?
– Самая важная победа еще впереди.
– Вы верите в еврокубки?
– Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, и главное – результаты, – сказал Консейсау.
В нынешнем сезоне Милан занимает 9 строчку итальянской Серии А, имея в своем активе 51 турнирный балл после 32 сыгранных матчей.
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