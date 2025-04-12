Сын легендарного Ромарио назвал своего кумира. Это звездный украинец
Ромариньо в детстве играл в спортивные симуляторы за Андрея Шевченко
Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, который является сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, заявил, что в детстве играл в видеоигры за итальянский Милан, в составе которого был легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.
– Что вообще знали об Украине?
– На самом деле, я почти ничего не знал о вашем государстве.
– Кого из украинских футболистов знаете?
– Всегда любил играть в видеоигры, имея в составе своей команды Андрея Шевченко, следил за матчами Шевченко, когда он играл в итальянском Милане. Он был настоящим мастером, – сказал бразилец.
Сегодня Андрей Шевченко возглавляет УАФ. В свое время легендарный форвард играл за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.
Ранее стало известно, когда легендарный Ромарио посетит Украину.
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