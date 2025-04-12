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Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 08:43 | Обновлено 12 апреля 2025, 08:52
719
0

Сын легендарного Ромарио назвал своего кумира. Это звездный украинец

Ромариньо в детстве играл в спортивные симуляторы за Андрея Шевченко

12 апреля 2025, 08:43 | Обновлено 12 апреля 2025, 08:52
719
0
Сын легендарного Ромарио назвал своего кумира. Это звездный украинец
ФК ЮКСА. Ромариньо

Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, который является сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, заявил, что в детстве играл в видеоигры за итальянский Милан, в составе которого был легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.

– Что вообще знали об Украине?

– На самом деле, я почти ничего не знал о вашем государстве.

– Кого из украинских футболистов знаете?

– Всегда любил играть в видеоигры, имея в составе своей команды Андрея Шевченко, следил за матчами Шевченко, когда он играл в итальянском Милане. Он был настоящим мастером, – сказал бразилец.

Сегодня Андрей Шевченко возглавляет УАФ. В свое время легендарный форвард играл за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

Ранее стало известно, когда легендарный Ромарио посетит Украину.

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Ромариньо Андрей Шевченко Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Ромарио Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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