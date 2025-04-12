Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги

Звездный вингер Атлетика Бильбао Нико Уильямс рассматривает возможность подписать достаточно интересный контракт со своим родным клубом. Об этом пишет STADIO Deportivo.

По информации источника, один из лидеров национальной сборной Испании склоняется к заключению пожизненного договора с «басками».Одним из условий такого соглашения может стать установление чрезвычайно высокой клаусулы, которая сделала бы невозможным его выкуп другими клубами.

Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 40 матчах на клубном уровне. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Нико в 70 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль пытается уговорить президента Барселоны подписать звездного испанца.