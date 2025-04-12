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  4. Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Испания
12 апреля 2025, 07:58 |
271
1

Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги

Нико Уильямс готов пойти на отчаянный шаг

12 апреля 2025, 07:58 |
271
1
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Звездный вингер Атлетика Бильбао Нико Уильямс рассматривает возможность подписать достаточно интересный контракт со своим родным клубом. Об этом пишет STADIO Deportivo.

По информации источника, один из лидеров национальной сборной Испании склоняется к заключению пожизненного договора с «басками».Одним из условий такого соглашения может стать установление чрезвычайно высокой клаусулы, которая сделала бы невозможным его выкуп другими клубами.

Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 40 матчах на клубном уровне. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Нико в 70 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль пытается уговорить президента Барселоны подписать звездного испанца.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Estadio Deportivo
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Falko
Із середняком? Команда зони ЛЧ це середняк?
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