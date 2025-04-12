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12 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:00
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:00
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Ноттингем – Эвертон

Ggbet 1.98 – 3.43 – 4.26

19:30 Арсенал – Брентфорд

Ggbet 1.68 – 4.17 – 5.24

19:30 Бавария – Боруссия Д

Ggbet 1.57 – 5.04 – 5.50

22:00 Леганес – Барселона

Ggbet 10.30 – 6.49 – 1.31

КИБЕРСПОРТ

20:00 compLexity Gaming – G2 Esports

Ggbet 3.02 – 1.40

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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