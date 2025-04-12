СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

В субботу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Ноттингем – Эвертон

1.98 – 3.43 – 4.26

19:30 Арсенал – Брентфорд

1.68 – 4.17 – 5.24

19:30 Бавария – Боруссия Д

1.57 – 5.04 – 5.50

22:00 Леганес – Барселона

10.30 – 6.49 – 1.31

КИБЕРСПОРТ

20:00 compLexity Gaming – G2 Esports

3.02 – 1.40

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