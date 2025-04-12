СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:00 Ноттингем – Эвертон
19:30 Арсенал – Брентфорд
19:30 Бавария – Боруссия Д
22:00 Леганес – Барселона
КИБЕРСПОРТ
20:00 compLexity Gaming – G2 Esports
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