Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 12 апреля
В субботу в Штутгарте выступят Ястремская и Стародубцева, а Колб сыграет в Руане
12 апреля начнутся матчи 1-го раунда квалификации на грунтовых турнирах в помещении WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.
В субботу в Германии выступления начнут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. А в Франции в отборе сыграет Надежда Колб.
Сегодня также матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг против команды Швейцарии проведет сборная Украины (старт в 16:00), за которую в польском Радоме выступают Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 12 апреля
WTA 500 Штутгарт. Квалификация, одиночный разряд
Корт №1. 1-й запуск (не ранее 12:00)
Даяна Ястремская [1] – Ана Конюх
Корт №2. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Юлия Стародубцева [4] – Яна Фетт
WTA 250 Руан. Квалификация, одиночный разряд
Корт №1. 4-й запуск (не ранее 15:30)
Надежда Колб – Тина Надин Смит
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