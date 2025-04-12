12 апреля начнутся матчи 1-го раунда квалификации на грунтовых турнирах в помещении WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.

В субботу в Германии выступления начнут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. А в Франции в отборе сыграет Надежда Колб.

Сегодня также матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг против команды Швейцарии проведет сборная Украины (старт в 16:00), за которую в польском Радоме выступают Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 12 апреля

WTA 500 Штутгарт. Квалификация, одиночный разряд

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Даяна Ястремская [1] – Ана Конюх

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [4] – Яна Фетт

WTA 250 Руан. Квалификация, одиночный разряд

Корт №1. 4-й запуск (не ранее 15:30)

Надежда Колб – Тина Надин Смит