Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 154). Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после игры Чирико – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Фетт.

Победительница противостояния в финале квалификации встретится либо с Ребекой Масаровой, либо с Анастасией Захаровой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.