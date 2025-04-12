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WTA
12 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:48
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Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте

12 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:48
50
0
Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

12 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 154). Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после игры Чирико – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Фетт.

Победительница противостояния в финале квалификации встретится либо с Ребекой Масаровой, либо с Анастасией Захаровой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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