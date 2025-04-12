Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте
12 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 154). Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после игры Чирико – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Фетт.
Победительница противостояния в финале квалификации встретится либо с Ребекой Масаровой, либо с Анастасией Захаровой.
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