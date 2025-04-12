ФОТО. Жена игрока Шахтёра осудила украинцев за поддержку хита из рф

Возлюбленная вратаря «Шахтёра» Дмитрия Ризныка, Дарина, выразила возмущение в Instagram, подняв тему музыкальных предпочтений украинцев.

Несмотря на праздничное настроение, которое ей подарили муж и подруги, Дарья обратила внимание на популярность песни «Homay» российского коллектива AY YOLA, занявшей первое место в топ-100 Apple Music в Украине.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она подчеркнула, что участники этой группы поддерживают армию РФ, собирая для неё средства.

Дарья назвала это недопустимым и написала: «С такими украинцами и москалей не надо».

Также она отметила, что группа открыто поддерживает агрессию против Украины и не скрывает этого.