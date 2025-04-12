ФОТО. Жена игрока Шахтёра осудила украинцев за поддержку хита из рф
Очень важная тема для обсуждения...
Возлюбленная вратаря «Шахтёра» Дмитрия Ризныка, Дарина, выразила возмущение в Instagram, подняв тему музыкальных предпочтений украинцев.
Несмотря на праздничное настроение, которое ей подарили муж и подруги, Дарья обратила внимание на популярность песни «Homay» российского коллектива AY YOLA, занявшей первое место в топ-100 Apple Music в Украине.
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Она подчеркнула, что участники этой группы поддерживают армию РФ, собирая для неё средства.
Дарья назвала это недопустимым и написала: «С такими украинцами и москалей не надо».
Также она отметила, что группа открыто поддерживает агрессию против Украины и не скрывает этого.
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