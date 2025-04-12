ФОТО. Мохамед Салах шокировал стоимостью своих новых часов

Мохамед Салах подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем» на сумму £380,000 в неделю, что завершило долгие слухи о его будущем.

Египтянин, забивший 243 гола в 394 матчах за клуб с момента перехода из «Ромы» в 2017 году, является одним из величайших игроков «Ливерпуля».

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На презентации контракта фанаты заметили, что Салах носит роскошные часы Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium стоимостью £725,000.

Эти часы выполнены из титана пятого класса с сатиновым покрытием, это лимитированная коллекция. Таких роскошных экземпляров всего 30.