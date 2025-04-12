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12 апреля 2025, 02:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:58
152
0

ФОТО. Мохамед Салах шокировал стоимостью своих новых часов

Салах любит дорогие вещи...

12 апреля 2025, 02:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:58
152
0
ФОТО. Мохамед Салах шокировал стоимостью своих новых часов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем» на сумму £380,000 в неделю, что завершило долгие слухи о его будущем.

Египтянин, забивший 243 гола в 394 матчах за клуб с момента перехода из «Ромы» в 2017 году, является одним из величайших игроков «Ливерпуля».

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На презентации контракта фанаты заметили, что Салах носит роскошные часы Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium стоимостью £725,000.

Эти часы выполнены из титана пятого класса с сатиновым покрытием, это лимитированная коллекция. Таких роскошных экземпляров всего 30.

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фото Мохамед Салах Ливерпуль lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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