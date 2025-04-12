ФОТО. Свидание Луниных на Сантьяго Бернабеу. Уникальные кадры

Анастасия Лунина поделилась снимками с мужем – вратарем «Реала» Андреем Луниным.

Пара провела романтическое свидание в одном из ресторанов, что расположены на «Сантьяго Бернабеу».

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Семейство Луниных выглядело очень счастливым.

Андрей и Анастасия снова показали, что в их отношениях царит гармония и любовь.