Другие новости12 апреля 2025, 02:21 |
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ФОТО. Свидание Луниных на Сантьяго Бернабеу. Уникальные кадры
Анастасия Лунина показала романтическое свидание с мужем
12 апреля 2025, 02:21 |
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Анастасия Лунина поделилась снимками с мужем – вратарем «Реала» Андреем Луниным.
Пара провела романтическое свидание в одном из ресторанов, что расположены на «Сантьяго Бернабеу».
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Семейство Луниных выглядело очень счастливым.
Андрей и Анастасия снова показали, что в их отношениях царит гармония и любовь.
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