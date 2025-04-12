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12 апреля 2025, 01:50 |
82
0

ФОТО. Футболиста Челси остановила полиция. У него – большие неприятности

Мойсес Кайседо угодил в неприятную историю

12 апреля 2025, 01:50 |
82
0
ФОТО. Футболиста Челси остановила полиция. У него – большие неприятности
The Sun. Мойсес Кайседо

Полицейские остановили Мойсеса Кайседо, который управлял своим суперкаром без действующей лицензии.

23-летний полузащитник «Челси» был задержан в минувшую пятницу возле тренировочной базы клуба в Кобхэме. Сейчас проверяют, был ли у него действующий страховой полис.

Кайседо регулярно ездил по Британии с момента перехода в «Брайтон» в 2021 году и затем в «Челси». В прошлом месяце его видели за рулем Audi.

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Ему грозит судебное разбирательство за вождение без лицензии в Великобритании. Лица с международными правами могут ездить в Британии 12 месяцев, затем нужно пройти тест на получение временных прав.

Юридическая фирма JMW предупреждает, что за вождение без прав могут быть наложены штраф, штрафные баллы и лишение прав.

Полиция заявила, что машина Кайседо была изъята, и расследование продолжается. Агент игрока сообщил, что не будет комментировать ситуацию.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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