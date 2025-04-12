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12 апреля 2025, 00:24 |
108
0

ВИДЕО. Нападающий Динамо порадовал любимую роскошным презентом

Владислав Ванат ещё тот романтик

12 апреля 2025, 00:24 |
108
0
ВИДЕО. Нападающий Динамо порадовал любимую роскошным презентом
Instagram. Владислав Ванат и Юлия Разкевич

Юлия Разкевич, девушка нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната, поделилась видео с роскошным букетом цветов.

Этот букет подарил ей возлюбленный.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жест Ваната стал приятным романтическим моментом для девушки, которым его возлюбленная решила поделиться со своими подписчиками.

Пара уже некоторое время вместе, Юлия достаточно часто публикует сторис и посты с презентами от футболиста.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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