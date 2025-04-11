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11 апреля 2025, 23:44 |
1134
1

ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка

Михаил Мудрик выбрал свою следующую цель

11 апреля 2025, 23:44 |
1134
1
ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка
Instagram. Рианна и Саб Зада

Вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему отстранён от футбола из-за проваленного допинг-теста и не тренируется с командой.

Пока инсайдеры предполагают, что пауза затянется, игрок активно проводит время в соцсетях.

Футболист привлёк внимание к своей новой симпатии — американской модели, певице и блогерше Саб Заде. Она — не первая блондинка в его предпочтениях, и Мудрик засыпал её посты лайками. Не обошлось и без комментария с сердечками, что вызвало бурную реакцию фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Саб встречалась с Джейденом Смитом, сыном Уилла Смита, но пара рассталась летом 2024 года. По слухам, причиной стали измены со стороны Джейдена, хотя на странице модели до сих пор остались следы их отношений.

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фото Челси Михаил Мудрик
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Richard Lewis
Штампували на сусідньому конвеєрі з попередньою 
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