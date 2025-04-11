ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка

Вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему отстранён от футбола из-за проваленного допинг-теста и не тренируется с командой.

Пока инсайдеры предполагают, что пауза затянется, игрок активно проводит время в соцсетях.

Футболист привлёк внимание к своей новой симпатии — американской модели, певице и блогерше Саб Заде. Она — не первая блондинка в его предпочтениях, и Мудрик засыпал её посты лайками. Не обошлось и без комментария с сердечками, что вызвало бурную реакцию фанатов.

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Ранее Саб встречалась с Джейденом Смитом, сыном Уилла Смита, но пара рассталась летом 2024 года. По слухам, причиной стали измены со стороны Джейдена, хотя на странице модели до сих пор остались следы их отношений.