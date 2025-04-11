Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции

В матче 31-го тура чемпионата Турции лидер соревнований «Галатасарай» победил на выезде «Самсунспор» со счетом 2:0.

Эта победа «Галатасарая» стала 8-й подряд над «Самсунспором» в рамках Суперлиги.

Интересен тот факт, что ни один другой клуб не имеет такой серии против «Самсунспора». А «Галатасарай» сделал уже это дважды.

Первый раз 8 подряд побед были получены с октября 1996 года по февраль 2000 года. Нынешняя серия продолжается с сентября 2005 года.

Один из голов за «Галатасарай» забил Виктор Осимген. Лучший бомбардир Суперлиги имеет на своем счету уже 21 забитый мяч в чемпионате и 29 во всех турнирах за «Галатасарай».