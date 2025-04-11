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  4. Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции
Турция
11 апреля 2025, 22:54 |
109
0

Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции

Стамбульский гранд снова не имел проблем с «Самсунспором»

11 апреля 2025, 22:54 |
109
0
Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

В матче 31-го тура чемпионата Турции лидер соревнований «Галатасарай» победил на выезде «Самсунспор» со счетом 2:0.

Эта победа «Галатасарая» стала 8-й подряд над «Самсунспором» в рамках Суперлиги.

Интересен тот факт, что ни один другой клуб не имеет такой серии против «Самсунспора». А «Галатасарай» сделал уже это дважды.

Первый раз 8 подряд побед были получены с октября 1996 года по февраль 2000 года. Нынешняя серия продолжается с сентября 2005 года.

Один из голов за «Галатасарай» забил Виктор Осимген. Лучший бомбардир Суперлиги имеет на своем счету уже 21 забитый мяч в чемпионате и 29 во всех турнирах за «Галатасарай».

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Галатасарай Самсунспор чемпионат Турции по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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