Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции
Стамбульский гранд снова не имел проблем с «Самсунспором»
В матче 31-го тура чемпионата Турции лидер соревнований «Галатасарай» победил на выезде «Самсунспор» со счетом 2:0.
Эта победа «Галатасарая» стала 8-й подряд над «Самсунспором» в рамках Суперлиги.
Интересен тот факт, что ни один другой клуб не имеет такой серии против «Самсунспора». А «Галатасарай» сделал уже это дважды.
Первый раз 8 подряд побед были получены с октября 1996 года по февраль 2000 года. Нынешняя серия продолжается с сентября 2005 года.
Один из голов за «Галатасарай» забил Виктор Осимген. Лучший бомбардир Суперлиги имеет на своем счету уже 21 забитый мяч в чемпионате и 29 во всех турнирах за «Галатасарай».
8 - Süper Lig tarihinde Samsunspor'u üst üste sekiz kez yenen takımlar (hükmen mağlubiyetler hariç):— OptaCan (@OptaCan) April 11, 2025
Galatasaray (Eylül 2005-Nisan 2025)
Galatasaray (Ekim 1996-Şubat 2000)
Rahat.
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