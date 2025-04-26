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  4. Салах потерял шанс на подписанный бонус в размере 30 млн евро
Англия
26 апреля 2025, 04:05 |
210
0

Салах потерял шанс на подписанный бонус в размере 30 млн евро

Египтянин имел бешеное предложение из Саудовской Аравии

26 апреля 2025, 04:05 |
210
0
Салах потерял шанс на подписанный бонус в размере 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Одна из главных саг зимы-весны 2025 года официально завершена. Мохаммед Салах продлил контракт с «мерсисайдцами» на два сезона.

По информации Transferfeed, Салах имел бешеное предложение от Саудовской Аравии от клуба «Аль-Хиляль», от которого отказался и решил остаться в «Ливерпуле». Египтянину предлагали безумный подписанный бонус в размере 30 миллионов евро, зарплату 77 миллионов евро и дополнительные бонусы. Общая сумма, которую мог заработать Салах на ближнем востоке составила бы 150 миллионов евро.

В этом сезоне Салах показывает выдающуюся статистику – в 47 матчах он забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи.

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Мохамед Салах Аль-Хиляль Ливерпуль зарплаты финансы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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