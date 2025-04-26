Салах потерял шанс на подписанный бонус в размере 30 млн евро

Одна из главных саг зимы-весны 2025 года официально завершена. Мохаммед Салах продлил контракт с «мерсисайдцами» на два сезона.

По информации Transferfeed, Салах имел бешеное предложение от Саудовской Аравии от клуба «Аль-Хиляль», от которого отказался и решил остаться в «Ливерпуле». Египтянину предлагали безумный подписанный бонус в размере 30 миллионов евро, зарплату 77 миллионов евро и дополнительные бонусы. Общая сумма, которую мог заработать Салах на ближнем востоке составила бы 150 миллионов евро.

В этом сезоне Салах показывает выдающуюся статистику – в 47 матчах он забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи.