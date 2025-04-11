Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец

В субботу, 12 апреля, в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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