Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 22:11 |
53
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец

12 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2025, 22:11 |
53
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец
ФК Оболонь. Руслан Черненко

В субботу, 12 апреля, в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «ЛНЗ мог забить Шахтеру еще несколько мячей»
Оболонь – Черноморец. Текстовая трансляция матча
«В раздевалку вошел президент». Полузащитник ЛНЗ о поражении от Шахтера
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 апреля 2025, 21:29 1
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья звезда на эмблеме киевлян станет ближе в случае победы

На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11 апреля 2025, 12:19 4
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро

Бразильский вингер привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Футбол | 11.04.2025, 02:37
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Теннис | 11.04.2025, 22:30
Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11.04.2025, 03:50
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
10.04.2025, 20:43 16
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 8
Футбол
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 7
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55 1
Бокс
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
09.04.2025, 23:42 29
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем