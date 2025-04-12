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  4. Легенда Челси: «Шевченко устроил с ним драку и вот чем завершилось...»
Англия
12 апреля 2025, 04:13 |
272
0

Легенда Челси: «Шевченко устроил с ним драку и вот чем завершилось...»

Джон Оби Микел вспомнил интересную историю

12 апреля 2025, 04:13 |
272
0
Легенда Челси: «Шевченко устроил с ним драку и вот чем завершилось...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда «Челси» Джон Оби Микел рассказал, как у бывшего украинского нападающего Андрея Шевченко возник конфликт с израильским игроком Талем Бен-Хаимом.

«Таль Бен Хаим и Андрей Шевченко когда-то устроили драку и все закончилось тем, что Андрей его нокаутировал.

Шевченко был человеком, который никогда ничего не говорит. От него было мало что слышно в раздевалке. Такие моменты показывают уровень конкурентности», – сказал Оби Микел.

Ранее Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа.

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Андрей Шевченко Таль Бен-Хаим драка Уэйн Бридж чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Олейник Источник: The Mirror
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