Легенда Челси: «Шевченко устроил с ним драку и вот чем завершилось...»
Джон Оби Микел вспомнил интересную историю
Легенда «Челси» Джон Оби Микел рассказал, как у бывшего украинского нападающего Андрея Шевченко возник конфликт с израильским игроком Талем Бен-Хаимом.
«Таль Бен Хаим и Андрей Шевченко когда-то устроили драку и все закончилось тем, что Андрей его нокаутировал.
Шевченко был человеком, который никогда ничего не говорит. От него было мало что слышно в раздевалке. Такие моменты показывают уровень конкурентности», – сказал Оби Микел.
Ранее Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа.
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