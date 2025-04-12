Легенда Челси: «Шевченко устроил с ним драку и вот чем завершилось...»

Легенда «Челси» Джон Оби Микел рассказал, как у бывшего украинского нападающего Андрея Шевченко возник конфликт с израильским игроком Талем Бен-Хаимом.

«Таль Бен Хаим и Андрей Шевченко когда-то устроили драку и все закончилось тем, что Андрей его нокаутировал.

Шевченко был человеком, который никогда ничего не говорит. От него было мало что слышно в раздевалке. Такие моменты показывают уровень конкурентности», – сказал Оби Микел.

Ранее Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа.