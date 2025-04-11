«Большие деньги». Винисиуса попросили не приезжать в Саудовскую Аравию

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор останется в клубе и не уйдет в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на предыдущие слухи.

Бразилец планировал подписать контракт с новым клубом на один год или два, а потом вернуться в испанскую Ла Лигу. Такое решение не понравилось представителям саудовской лиги.

«Если мы собираемся заплатить за тебя большие деньги, а ты планируешь провести здесь всего год или два, то пожалуйста не приезжай. Мы не будем бороться за этот трансфер», – сообщили в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Винисиус провел 43 матча во всех турнирах, где забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 200 млн евро.