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  4. «Большие деньги». Винисиуса попросили не приезжать в Саудовскую Аравию
Испания
11 апреля 2025, 20:19 |
1711
0

«Большие деньги». Винисиуса попросили не приезжать в Саудовскую Аравию

Бразилец с высокой вероятностью останется в Мадриде

11 апреля 2025, 20:19 |
1711
0
«Большие деньги». Винисиуса попросили не приезжать в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор останется в клубе и не уйдет в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на предыдущие слухи.

Бразилец планировал подписать контракт с новым клубом на один год или два, а потом вернуться в испанскую Ла Лигу. Такое решение не понравилось представителям саудовской лиги.

«Если мы собираемся заплатить за тебя большие деньги, а ты планируешь провести здесь всего год или два, то пожалуйста не приезжай. Мы не будем бороться за этот трансфер», – сообщили в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Винисиус провел 43 матча во всех турнирах, где забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 200 млн евро.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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