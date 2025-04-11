Сергей НАГОРНЯК: «Эпицентру повезло с Полтавой. Дальше – Металлист 1925»

В центральном матче 2 тура группы «Чемпионская» Первой лиги футболисты «Эпицентра» обыграли «Полтаву» 3:2 и укрепили свое положение лидера.

Главный тренер подолян Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Мне «Полтава» понравилась своей интенсивностью, заточенностью на атаку. Скрывать не буду: сегодня фарт был на нашей стороне. К сожалению, у защитников «Эпицентра» есть проблемы с антропометрией, и «горожане» изрядно донимали при розыгрыше стандартных положений. Мы работаем над исправлением ситуации.

Что помогло победить? «Полтава» из тех команд, которые дают играть сопернику, и при счете 1:2 отступать было некуда, мы начали активнее действовать в отборе на половине поля хозяев, заставляя их нервничать. Отдам должное подопечным за бойцовский характер – в ключевой момент они прибавили и склонили чашу весов на свою сторону.

Две волевые победы подряд на старте второго этапа не могут не радовать, но предстоит еще много работы. В конце концов нет времени расслабляться, ведь в следующем туре будем выяснять отношения с «Металлистом 1925», который также нацелился на путевку в УПЛ.

Пока «Эпицентр» с 35 очками уверенно лидирует в группе «Чемпионская».