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Испания
11 апреля 2025, 19:24 |
803
0

Анчелотти планирует изменить стартовый состав после поражения от Арсенала

В поединке чемпионата против «Алавеса» ожидается ротация

11 апреля 2025, 19:24 |
803
0
Анчелотти планирует изменить стартовый состав после поражения от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

13 апреля состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Алавес» и мадридский «Реал».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти планирует в предстоящем поединке сделать существенную ротацию в стартовом составе. Связанно это с разгромным поражением от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).

Тренерский штаб «Реала» делает ставку на ответный поединок еврокубков, который состоится 16 апреля. По этой причине большинство футболистов основного состава останутся на скамейке запасных.

Ожидается, что с первых минут выйдут Тчуамени и Алаба в центре защиты вместо Рюдигера и Асенсио. В полузащите ожидается появление Арды Гюлера. Ротация коснется и линии атаки – Анчелотти планирует вместо Мбаппе и Винисиуса предоставить шанс Эндрику и Браиму Диасу.

Мадридский «Реал» набрал 63 балла и продолжает преследовать лидера испанского чемпионата – в активе «Барселоны» 67 очков.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес - Реал Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: Madrid Universal
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