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  4. Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ и дебют Фесюна
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 18:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:35
684
0

Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ и дебют Фесюна

Тренер доволен игровой молодого вратаря

11 апреля 2025, 18:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:35
684
0
Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ и дебют Фесюна
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 4:1. Игру прокомментировал наставник Марино Пушич, который, среди прочего, отметил игру вратаря Кирилла Фесюна, который провел первый матч за основную команду.

«Фантастикая победа для нашей команды. Это важный успех. Конечно, во втором тайме, когда ты введешь в три гола, то это нормально немного снизить обороты. Теперь мы готовимся к следующим матчам».

«Дубль Марлона? У него есть бомбардирские качества, и он это показывает. У него и голы, и ассисты, и я хотел бы отметить не только Марлона, но и всю команду, а также выделить Фесюна. Кирилл дебютировал и достойно сыграл. Я понимаю, что это тяжело, когда ты год только тренируешься и не проводишь официальные матчи».

«Я уже сказал ему комплименты за этот матч. Кирилл – хороший парень, настоящий профессионал. Он справился с тем, чтобы войти в игру, когда у тебя в сезоне только ритм тренировок. Все его поздравили в раздевалке», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Марино Пушич Марлон Гомес Кирилл Фесюн
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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