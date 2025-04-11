Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 4:1. Игру прокомментировал наставник черкасской команды Роман Григорчук, несмотря на поражение, доволен игрой своей команды.

«Этот матч – серьезное событие. Сегодня мы прошли определенный тест, и я вам скажу, что мы получили информацию, которая обнадеживает. Были такие отрезки, когда я могу сказать, что это то, чего мы хотим достичь. Жаль, что это было только отрезками, но мы получили страшно важную информацию. Этот матч дал нам импульс. Мы увидели наш потенциал».

«Меня поразила еще одна вещь. В раздевалку сейчас зашел президент, который сказал такие приятные слова. Я очень ему благодарен за эти слова. Конечно, кто-то может сказать, мол, как можно быть довольным, но мне понравилась игра в атаке, игра наших форвардов. Потому что мы создавали такие моменты... Я доволен».

«Макуана? У меня нет никаких сигналов о каких-то проблемах, о которых говорят в СМИ. Он набирал форму, но, к сожалению, получил травму и снова немного времени пропустил. С ним никаких проблем нет», – сказал Григорчук.