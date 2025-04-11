В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

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На 90+2-й минуте горняки установили окончательный счет встречи – 4:1 в их пользу. Последний гол в поединке забил нападающий Лассина Траоре.

ВИДЕО. Последний гвоздь. Шахтер в компенсированное время добил ЛНЗ