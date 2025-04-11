ВИДЕО. Последний гвоздь. Шахтер в компенсированное время добил ЛНЗ
Забитым мячом на 90+2-й минуте отличился Лассина Траоре
В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.
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На 90+2-й минуте горняки установили окончательный счет встречи – 4:1 в их пользу. Последний гол в поединке забил нападающий Лассина Траоре.
ВИДЕО. Последний гвоздь. Шахтер в компенсированное время добил ЛНЗ
⚽️ Міцна крапка від Траоре! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025
⚒️ Нападник забиває наприкінці матчу вдруге поспіль 😍#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/2cV6y5Jh4x
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